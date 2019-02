Gatta cade nel Bacchiglione: salvata dai pompieri

Una gatta prende male le misure durante un salto e invece di atterrare sul bordo del parapetto di un appartamento al terzo piano, vola per venti metri, precipitando nel fiumeBacchiglione: rifugiatasi su un piccolo bordo, viene salvata dai vigili del fuoco. E’ successo ieri sera alle 21.30 in contrà Sant’Andrea a Vicenza poco distanti da ponte Pusterla. La squadra dei Vigili del fuoco arrivata da Arzignano, in quanto i colleghi vicentini erano impegnati in altri soccorsi, dopo aver individuato l’animale aggrappato a un piccolo bordo di cemento, hanno fatto entrare in acqua un vigile del fuoco vestito con un idrocostume. L’operatore assicurato con una cima ha raggiunto camminando lungo il bordo del fiume la gatta, che tutta bagnata era riuscita a mettersi in salvo sulla piccola sporgenza del manufatto. L’animale è stato subito asciugato e riconsegnato alla propria padrona, felice di poter riavere l’amato felino.