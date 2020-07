Garage in fiamme a Montecchio Maggiore

A mezzogiorno di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boschi a Montecchio Maggiore per l’incendio divampato all’interno di un garage: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Arzignano e Vicenza con autopompa e un’autobotte hanno spento l’incendio, evitando la propagazione all’abitazione. Le fiamme partite da una scatola di derivazione hanno coinvolto il motore dell’impianto centralizzato di aspirazione dell’abitazione e il basculante. Notevoli i danni per il denso fumo nero depositatosi in tutte le masserizie riposte nel garage della bifamiliare. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco si sono concluse con aerazione dei locali dopo circa un’ora e mezza.