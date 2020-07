Garage a fuoco con due bombole di gas: evitata l’esplosione

I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 16.30 di ieri in strada Confine a Tezze sul Brenta: una baracca in legno e un garage, annesso a un’abitazione, stavano bruciano e all’interno vi erano anche le due bombole Gpl che potevano esplodere. I pompieri sono arrivati in fretta da Bassano del Grappa, Cittadella e Vicenza con quattro automezzi e dodici operatori e sono riusciti a circoscritto le fiamme, evitando il coinvolgimento del grande ricovero attrezzi e mezzi agricoli, mettendo in sicurezza anche le bombole.

Nel violento rogo è andata completamente distrutta un’auto, oltre ad altro materiale depositato all’interno, e le lingue di fuoco hanno coinvolto anche una piccola baracca e del legname depositato all’esterno. Nessuna persona per fortuna è rimasta ferita. Sono ora in corso le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica dei luoghi. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute.