Garage a fuoco ad Asiago

Ieri, poco prima delle 17, i pompieri sono intervenuti in via Rodeghieri ad Asiago per sedare un incendio scatenatosi in un garage laboratorio. Nessuna persona è rimasta ferita dalle fiamme, ma il garage è andato completamente distrutto.

I vigili del fuoco, arrivati dopo una chiamata, notato il fumo hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme, che avevano raggiunto il tetto di due distinte abitazioni. A rafforzare l’azione sono arrivate anche l’autoscala dei vigili di Vicenza e l’autobotte dei pompieri di Schio, anche se di quest’ultima non c’è stato bisogno.

Il garage è andato completamente distrutto, ma le due abitazioni sono state salvate. Si suppone un guasto di natura elettrica come origine dell’incendio.