GAMBELLARA – Una cena vulcanica sotto le stelle

Metti una sera di inizio luglio, i sapori tipici della Valle del Chiampo interpretati dagli chef del territorio, i vini vulcanici del Gambellara Doc, tanta musica jazz e soul e… la cena è servita. Sabato 7 luglio, nelle suggestive Barchesse di Palazzo Cera a Gambellara (via Borgolecco 2) andrà in scena un’affascinante cena vulcanica sotto le stelle alla scoperta di alcune eccellenze enogastronomiche della collina vicentina.

La cena, con inizio alle ore 20.30, è organizzata dal Consorzio Tutela Vini Gambellara Doc e dalla Strada del Recioto e dei vini Gambellara Doc insieme alla Fondazione italiana sommelier Veneto e alla Proloco di Gambellara. Comodamente seduti ai tavoli allestiti all’interno del cortile di Palazzo Cera, i partecipanti saranno guidati lungo un percorso polisensoriale: sei tappe in cui le preparazioni degli chef dei ristoranti La Fracanzana e Giulietta e Romeo saranno abbinate a diverse espressioni di Gambellara Classico e Spumante e di Recioto di Gambellara per mostrare come l’anima minerale dei vini vulcanici sia tanto sorprendente quanto eclettica. Così, se all’entrée di benvenuto con sfogliatine e fritti sarà abbinato il Gambellara Doc Spumante, per l’antipasto di tortino di piselli su crema di burlino, lo sfornato di trota di Chiampo affumicata con porri sfumati e il reale di vitello ai sentori di tartufo nero di Marana con pomodori gratinate e patate al forno saranno proposte differenti interpretazioni di Gambellara Doc e Gambellara Classico Doc. Nel calice sarà protagonista invece il Recioto di Gambellara Docg al momento dei dolci, quando saranno serviti un cremoso di mentuccia con fragole e cioccolato croccante, il Brasadelo e il Gobeto di Zermeghedo e il gelato al Recioto di Gambellara Classico. Il costo della serata è di 30 euro tutto compreso. I posti sono limitati, prenotazioni aperte fino a mercoledì 4 luglio telefonando al 328.8920757.