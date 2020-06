Gambellara: intervento di ammodernamento dell’acquedotto in località Sorio

Sono in corso in via San Giorgio, in località Sorio a Gambellara, i lavori di ammodernamento dell’acquedotto da parte dell’ente gestore Medio Chiampo spa. Saranno completamente sostituiti 150 m di vecchia linea con nuove tubature e creati i nuovi collegamenti e allacci, tra cui quelli a servizio della chiesa.

Il costo dell’intervento ammonta a circa 40.000 euro e si prevede di concludere i lavori in una ventina di giorni.

L’opera rientra in un piano più generale di ammodernamento della rete acquedottistica comunale che vede in programma altri interventi per il prossimo anno, in particolare in località Mason e nella zona di via Cavalloni e via Capo di Sopra.

L’obiettivo di Medio Chiampo è di garantire ai cittadini un acquedotto moderno e un servizio sempre più efficiente, oltre naturalmente alla qualità dell’acqua erogata.