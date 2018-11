GAMBELLARA – Il gruppo Fidas festeggia 50 anni

Cinquant’anni di attività sono molti per condensarli in un solo anno. Ma il Gruppo Fidas di Gambellara è riuscito a trasmettere forte il messaggio del dono, che è la sua mission di sempre.

La prossima domenica 2 dicembre, in occasione della festa annuale del Gruppo, verranno spente le 50 candeline, a chiusura delle celebrazioni del primo mezzo secolo di attività. “Il pranzo sociale, quindi, rappresenterà una doppia occasione per festeggiare – commenta il presidente del Gruppo Fidas di Gambellara, Davide Arsego – da un lato la chiusura dei festeggiamenti per il 50° di fondazione, dall’altro la festa annuale. Si ricorderà, inoltre, il successo dell’autoemoteca del 15 aprile scorso, che ha messo a segno 60 promesse di donazione, 40 delle quali si sono tradotte in donatori effettivi, mentre molti altri sono entrati a far parte della famiglia Fidas iscrivendosi ad altri Gruppi vicini”.

Il 50° svoltosi a maggio è stato una grande ed emozionante festa per Gambellara, non soltanto per i donatori di sangue. “È stata una festa indimenticabile ed a cui ha preso parte tutto il paese, da sempre in prima linea in fatto di solidarietà. Accanto ai donatori hanno partecipato numerose autorità – commenta il presidente del Gruppo Fidas di Gambellara, Davide Arsego – per celebrare l’impegno degli oltre 650 volontari che, in questi cinquant’anni, hanno donato il proprio sangue ed hanno consentito di raccogliere ben 12000 donazioni”.

Per l’evento è stato presentato il libro sui 50 anni del Gruppo, che è stato anche donato agli ex presidenti, al sindaco di Gambellara, Michele Poli nonché alla Biblioteca, in modo che rappresenti la storia di uno spaccato attivo del nostro paese.