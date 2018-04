GAMBELLARA – FIDAS: il cuore di 60 persone

La solidarietà vince a Gambellara: 60 aspiranti donatori pronti a fare del bene

Il presidente del Gruppo Fidas di Gambellara, Davide Arsego: “un risultato importante,

che ci sprona a proseguire nella nostra attività di sensibilizzazione”

L’autoemoteca, che ha fatto tappa il 15 aprile scorso al Centro associazioni di Gambellara, ha fruttato ben 60 aspiranti donatori di sangue, dei quali 38 idonei ed altri 12 che, per motivi di tempo, hanno preferito rivolgersi al Centro trasfusionale di Lonigo, dove i volontari Fidas ed Admo sono sempre a disposizione, al fianco degli operatori del Centro stesso. “Siamo orgogliosi di questo straordinario risultato – commenta il presidente del Gruppo Fidas di Gambellara, Davide Arsego – che ci conferma che stiamo lavorando nella giusta direzione e, in particolare, che il territorio risponde alle nostre sollecitazioni. Le persone hanno voglia di mettersi in gioco e di aiutare il prossimo”. Positivo anche il fatto che a presentarsi per il prelievo di idoneità sono state persone piuttosto giovani, con un’età media di 34 anni. “I donatori del nostro Gruppo hanno un’età media di 44 anni, quindi abbastanza bassa – aggiunge il presidente Arsego – e tale da avere davanti a sé un futuro di donazioni ancora abbastanza lungo. Il sangue, così come l’attenzione per chi soffre, non sono mai abbastanza. Con questo spirito e mossi dal desiderio di fare del bene e di contaminare altri concittadini con il “seme della donazione”, continueremo con la nostra azione di promozione del dono del sangue”. Il Gruppo Fidas di Gambellara conta oltre 170 donatori di sangue ed ogni anno offre al sistema sanitario circa 320 donazioni di sangue. Numeri importanti, che saranno anche al centro dei festeggiamenti, il prossimo 20 maggio, dei 50 anni di fondazione del Gruppo Fidas di Gambellara. Per candidarsi a diventare donatori bisogna godere di uno stato di buona salute, pesare almeno 50 kg, la stessa mattina del prelievo fare una leggera colazione (evitare latticini), portare con sé carta di identità e codice fiscale ed avere più di 18 e non più di 60 anni.