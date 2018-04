GAMBELLARA – Arriva l’autoemoteca per reclutare nuovi donatori di sangue

“Il sangue, così come l’attenzione per chi soffre, non sono mai abbastanza. Con questo spirito e mossi dal desiderio di fare del bene e di contaminare altri concittadini con il “seme della donazione”, abbiamo pensato di promuovere un’uscita con l’autoemoteca”. Con queste parole il presidente del Gruppo Fidas di Gambellara, Davide Arsego, annuncia l’uscita dell’autoemoteca al Centro associazioni, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina trasfusionale e Fidas Vicenza – Zona 11, il 15 aprile prossimo, per effettuare gli esami di idoneità per diventare donatore di sangue. “Un’opportunità da non perdere – sottolinea il presidente Arsego – sia per monitorare il proprio stato di salute, e tenerlo costantemente sotto controllo una volta diventati donatori di sangue, che per fare del bene al prossimo”. Il Gruppo Fidas di Gambellara conta oltre 170 donatori di sangue ed ogni anno offre al sistema sanitario circa 320 donazioni di sangue. Numeri importanti, che saranno anche al centro dei festeggiamenti, il prossimo 20 maggio, dei 50 anni di fondazione del Gruppo Fidas di Gambellara. Per candidarsi a diventare donatori bisogna godere di uno stato di buona salute, pesare almeno 50 kg, la stessa mattina del prelievo fare una leggera colazione (evitare latticini), portare con sé carta di identità e codice fiscale ed avere più di 18 e non più di 60 anni.