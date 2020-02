Uomo finisce sotto fresatrice, gamba parzialmente amputata

Notizia In aggiornamento

Ore 17.15 – L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni al San Bortolo di Vicenza. Durante le operazioni per liberarlo dalla fresa è stato necessario amputargli una gamba fino all’altezza del ginocchio. Pare che, nonostante il grave trauma, non sia in pericolo di vita.

Ore 16.45 – Gravissimo incidente sul lavoro oggi pomeriggio a Campiglia dei Berici in via Villabroggia, strada fra Pavarano e Colloredo.

Dalle prime informazioni un uomo (Franco Giacometti pensionato di 69 anni) è rimasto intrappolato con le gambe sotto una fresatrice mentre era intento a svolgere alcuni lavori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lonigo con due mezzi per liberarlo e un’eliambulanza oltre ai carabinieri.

Le operazioni sono ancora in corso e le sue condizioni sarebbero molto gravi.