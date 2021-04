Furto, ricettazione e minacce: avviata procedura d’espulsione per 24enne

Nella giornata di ieri la polizia locale di Thiene ha richiesto la procedura d’espulsione dall’Italia per C.S., 24enne straniero, denunciato per furto di bicicletta, occupazione abusiva, ricettazione e minacce. L’uomo è stato denunciato nella giornata di ieri, dopo essere stato riconosciuto in questura per un furto di bicicletta.

La denuncia è scattata ieri, quando alle 12:10 una 57enne vicentina di Zanè si è presentata alla sede della polizia locale sporgendo denuncia per il furto della sua bicicletta subito qualche minuto prima a Thiene, in via Roma. Il valore della bicicletta era di circa 300 euro. Qualche minuto dopo, la bicicletta è stata trovata in possesso di un giovane in stazione a Thiene. L’uomo ha affermato di aver appena acquistato la bicicletta per 20 euro e di avere l’intenzione di dirigersi fuori città per rivenderla a sua volta. L’uomo è stato accompagnato in comando, dove la signora ha riconosciuto la sua bicicletta.

L’uomo, dopo aver più volte fornito false generalità, è risultato essere un 24enne straniero già noto alle forze dell’ordine: un uomo senza fissa dimora e privo di documenti, giunto in Italia nel 2016 e che fino al 2018 era stato ospitato in una struttura dell’Alto Vicentino. L’uomo era già stato denunciato per la ricettazione di un’altra bicicletta, per l’occupazione abusiva di una camera d’appartamento in via Dante a Thiene e per minacce.

A seguito dell’ennesima denuncia, come da indicazione del Sindaco di Thiene e in accordo con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza, la polizia locale ha avviato le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale.