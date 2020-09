Furto nella notte: rubati vestiti griffati

Questa notte intorno all’1:30 dei ladri sono entrati nella ditta “PIESSE SNC” a Pojana Maggiore in via Pietre di Sopra 107. Sono stati rubati diversi capi di vestiario griffati. In corso di quantificazione il danno subito. Sul posto militari della Stazione di Noventa Vicentina e della Sezione Operativa di Vicenza. Sono stati eseguiti i rilievi tecnici, acquisite le immagini delle telecamere ed avviata una mirata attività di indagine.