Furto nella ditta orafa: esplode la cassaforte e scoppia un incendio

I Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo con i Carabinieri della Sezione Operativa sono intervenuti questa notte alle 3 circa presso l’ oreficeria “Costa Sergio srl” di Torri di Quartesolo in via Monte Carso 12 dove ignoti hanno rubato materiale orafo. I ladri si sono introdotti all’interno della ditta e dopo aver divelto l’inferriata di un ufficio hanno usato delle bombole di acetilene per aprire una delle tre cassaforti presenti e rubare il materiale orafo contenuto all’interno, ancora in fase di quantificazione. Lo scoppio ha provocato un incendio che ha interessato il primo piano della ditta. I ladri per assicurarsi la fuga attraverso i vicini campi (verso Quinto Vicentino), hanno sbarrato via Carso con una rete metallica e un telo. Presente sul posto il nucleo investigativo di Vicenza per effettuare i rilievi tecnici.