Furto in garage a Vicenza: via 1500 euro di materiale

Furto nelle pertinenze di un’abitazione vicentina, adibite a garage e deposito, in via Borgo Casale. Nella mattinata di martedì, il proprietario di un’abitazione si è accorto che qualcuno aveva forzato l’accesso al deposito, asportando diverse attrezzature: un soffiatore, una motosega, una falce motore, un flessibile e macchina fotografica Pentax, per un valore complessivo di 1500 euro