Furto in casa, rubata la collana della candidata a Miss Italia

Il Giornale di Vicenza riporta il furto subito dalla modella Giulia Nicole Magro, ventotto anni, residente a Vicenza e originaria di Camisano. Nel tardo pomeriggio di giovedì, dei ladri sono entrati nella casa dei genitori di lei, in via Gioranzan a Camisano, per poi darsela a gambe con la collana Miluna che Giulia aveva indossato una sera del 2010, quando arrivò seconda a Miss Italia.

Il furto è avvenuto tra le 17 e le 18: i ladri hanno forzato la porta e messo a soqquadro le stanze, rubando gioielli e borse. Purtroppo, tra la merce rubata, anche la collanina, tenuta come ricordo di quella serata.

Pare che il furto subito dalla vicentina non sia stata l’unica: sempre in via Gioranzan infatti sembrerebbe siano state forzate delle auto e ci sia stato un altro tentativo di effrazione.

Credit photo: il Mattino di Padova