Furto in azienda da 400 mila euro nel Vicentino

I Carabinieri della Stazione di Camisano Vicentino, con il personale della sezione operativa di Vicenza, stanno conducendo indagini su di un furto aggravato verificatosi a Grisignano di Zocco, in un’azienda di Via Ferramosca, la ditta di trsporti “Logistica Triveneta” (Vibetonbrenta) nella notte di ieri.

Ignoti si sono introdotti all’interno del capannone e dopo aver rinvenuto le chiavi asportavano due betonpompe: una di marca Astra v.i., del valore di € 150.000,00 e una seconda di marca Mercedes, del valore di € 250.000,00.

Le indagini dei Carabinieri sono in corso per risalire agli autori del furto.