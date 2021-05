Furto in abitazione: rubati soldi e Nintendo di un ragazzino

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Intervento per un sopralluogo di furto ieri a Brendola, poco dopo le 14. Ignoti si sono introdotti in un’abitazione di via Goia dopo effrazione della porta. I ladri si sono impossessati di 1400 euro presenti nel portafogli di un ragazzino (ricavato di regali) e di una Nintendo Switch. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri. E’ probabile che il ladro fosse a conoscenza sia dei soldi che della Nintendo ed abbia agito a colpo sicuro.