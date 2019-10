Furto di rame in azienda di bobine: bottino di 15mila euro

E’ di 15mila il bottino del furto messo a segno sabato notte alla Tma spa di Creazzo. L’azienda, in via dell’Industria, produce avvolgimenti per motori elettrici. I malviventi hanno rubato 20 quintali di bobine di rame approfittando della chiusura del weekend. Amara la sorpresa lunedì mattina per i titolari della ditta, che hanno presentato denuncia ai Carabinieri di Montecchio Maggiore e stanno indagando prendendo visione delle telecamere in loco.