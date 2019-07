Furto di rame, due denunciati

I Carabinieri della Stazione di Longare hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto aggravato in concorso, K.H 45enne e A.T 76enne, entrambi di nazionalità bosniaca e residenti a Torri di Quartesolo.

Le indagini si sono avviate nei giorni scorsi a seguito della presentazione della denuncia da parte del titolare di una ditta che ha sede nella zona artigianale di Montegalda, che aveva subito il furto di un cavo in rame, del valore quantificato di 100 euro depositato nel piazzale antistante.

I militari, attraverso l’esame delle immagini del sistema di video sorveglianza della ditta e di quello presente nella zona, sono risaliti al numero di targa del mezzo utilizzato dagli autori, ed attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi all’identificazione dei colpevoli.

Spetterà ora all’Autorità Giudiziaria berica, già informata dell’accaduto, definire quali provvedimenti adottare nei loro confronti.

