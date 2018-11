Furto di mutande e scarpe al PAM: denunciato 25enne

Furto al supermercato PAM di viale Trento a Vicenza, poco prima delle 18 di ieri. Sul porto è intervenuta una pattuglia delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza su richiesta di un dipendente del supermercato e una collaboratrice in investigazioni private. I due segnalavano un cittadino straniero che era stato sorpreso ad occultare sotto il giaccone un paio di scarpe Nike e alcuni capi di abbigliamento intimo (5 parigamba da uomo). Ha superato le casse automatiche dopo aver pagato solo una bottiglietta d’acqua. E’ stato fermato. Aveva con sé merce per un valore di 64 euro. Si tratta di un rumeno noto alle forze dell’ordine, M.I. di 25 anni, senza fissa dimora con precedenti per reati contro il patrimonio (furti in negozi ed abitazioni). E’ stato denunciato per tentato furto aggravato.