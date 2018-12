Rubate decine di champagne al Feel

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Furto ‘raffinato’ in un noto locale vicentino, il Feel di via Vecchia Ferriera a Vicenza. Ieri sera alle 23.15 le Volanti della Polizia di Stato di Vicenza sono state chiamate dal personale dei Rangers che avevano ricevuto poco prima il segnale di allarme antiintrusione. Qualcuno aveva forzato una porta di sicurezza facendo saltare una delle maniglie antipanico e, una volta entrato, si era diretto al magazzino. Sono state asportate circa 50 bottiglie di champagna di marca Dom Perignon e Cristal, per un controvalore di migliaia di euro. Uno dei responsabili del locale, il 59enne M.P., è stato edotto sulla possibilità di sporgere denuncia e invitato a fornire immagini del circuito di videosorveglianza.