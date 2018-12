Furto di batterie e pneumatici per 60 mila euro: caccia ai ladri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Furto di batterie e ruote di scorta alla Industrial Car SpA di Brendola.

I Carabinieri della Stazione di Brendola, unitamente a personale del nucleo operativo, stanno conducendo indagini in merito al furto verificatosi nella notte del 17 dicembre 2018, a Brendola via dell’Emigrante, nella sede dell’azienda Industrial Car SpA.

I primi riscontri investigativi hanno permesso di accertare che ignoti, nei giorni precedenti, dopo aver danneggiato un cancello carraio, si sono introdotti nelle pertinenze della ditta sottraendo da altri mezzi pesanti in sosta 40 batterie e 20 pneumatici, causando un danno quantificato di circa € 60,000.00