Furto di auto di lusso tra cui la Delta di Miki Biasion: arrestate 12 persone

Anche la Lancia Integrale di Miki Biasion, tra le auto rubate finite nell’inchiesta Donkey condotta dai carabinieri di Cremona: l’inchiesta ha portato nelle prime ore di oggi all’arresto di dodici persone. Il provvedimento scaturisce da un’attività d’indagine condotta nei confronti di una organizzazione criminale dedita al riciclaggio, alla ricettazione e all’appropriazione indebita di auto (soprattutto di grossa cilindrata) rubate nelle province di Cremona, Brescia, Piacenza, Bergamo, Lodi, Milano, Monza-Brianza, Pavia, Parma e Torino. Il lavoro degli inquirenti ha portato ad appurare che spesso si agiva su commissione di carrozzieri e collezionisti del settore. Individuata l’auto richiesta, veniva approntato un piano per rubarla, anche attraverso un periodo di monitoraggio delle abitudini di vita dei legittimi proprietari, operando in tempi ristrettissimi. Il sodalizio criminale non si occupava però soltanto di furti ai fini di “cannibalizzazione”, ma si era anche specializzato a soddisfare il mercato dei collezionisti di vetture prestigiose.