Furto alle Acciaierie Beltrame: via tonnellate di metalli

Un furto è stato accertato dai carabinieri in seguito a denuncia alle Acciaierie Beltrame di Vicenza. Al momento di inventariare il materiale in un magazzino, è emerso che erano sparite ingenti quantità di metallo per un ammontare di 42.130 euro. In particolare non si tratta di materiale di scarto ma di metallo pronto per la lavorazione: 500 kg di ferro vanadio, 1000 kg ferro molibdeno e 650 kg di nichel . Non sarebbero stati rilevati segni di effrazione. Indagini sono in corso