Furto al supermercato con fuga: rintracciati e denunciati

I Carabinieri della Stazione di Longare hanno denunciato per furto aggravato in concorso, C.S.H. 30enne e N.T 35enne, entrambi di nazionalità rumena e senza fissa dimora. I due uomini, lo scorso 27 febbraio, mentre si trovavano all’interno del supermercato A&O di Longare, avevano rubato alcune confezioni di caffè. Immediatamente bloccati dal titolare i due avevano abbandonato subito la merce, del valore complessivo di pochi euro, dileguandosi a bordo di un’ auto non meglio identificata, condotta da un complice. Le successive indagini, anche con l’aiuto delle telecamere, hanno permesso di giungere all’identificazione dei due soggetti.