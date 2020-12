Furto a casa di Paolo Rossi nel giorno del funerale

Dei ladri sono entrati nell’abitazione di Bucine e hanno realizzato un furto nella villa toscana in cui abitava il grande Paolo Rossi. Il furto è avvenuto mentre si stavano tenendo i funerali di Pablito a Vicenza. La moglie di Rossi ritornando a casa dopo le esequie ha trovato tutto in disordine ed ha capito di aver subito un furto.

Le indagini sono in corso e sono in corsi i rilievi da parte della Polizia scientifica. Secondo le prime informazioni pare che i ladri abbiano rubato ‘solo’ gioielli, in particolari degli orologi e non avrebbero toccato i cimeli sportivi.