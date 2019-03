Furti sulle auto nella Valle dell’Agno: arrestato uno dei responsabili

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Aveva destato clamore l’ondata di furti, commessi nei mesi scorsi, sulle auto in sosta nei comuni della valle dell’Agno, ma l’attività investigativa dei carabinieri della Stazione di Trissino ha portato all’individuazione di uno dei responsabili, che è stato arrestato ieri dagli stessi militari.

Era stato individuato, tempo fa, sia quale autore del furto che dell’indebito utilizzo del bancomat, asportato da una delle auto, commesso in Cornedo Vicentino a dicembre, e per questo fatto era stata richiesta l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare, considerato che a carico dell’indagato figurano già precedenti condanne, anche per reati della stessa specie.

Ieri, il GIP del Tribunale di Vicenza, ha emesso l’ordinanza, con cui dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari, a carico di Derry Dori, 30 anni, residente a Brendola, nomade, pregiudicato, disoccupato.

L’Arma di Trissino, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Ronco all’Adige (VR), hanno individuato il ragazzo nel comune di Albaredo d’Adige (VR) e hanno proceduto al suo arresto.

Le indagini sui furti, commessi sulle auto in sosta nella vallata, non sono concluse, vi sarebbero degli episodi riconducibili ad altri soggetti e non si escludono ulteriori sviluppi.