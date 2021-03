Furti nel Basso Vicentino: doppio colpo nel weekend

Due furti sono stati segnalati nel Basso Vicentino lo scorso weekend.

Nel primo caso, nella serata di sabato in Comune di Val Liona, sono intervenuti in un’abitazione i carabinieri di Sossano in sopralluogo. I ladri, approfittando dell’assenza da casa in serata di una coppia di coniugi, si sono introdotto forzando una finestra e rubando monili per un valore approssimativo di 3 mila euro.

Il secondo caso a Castegnero in via Venezia ieri sera poco prima di mezzanotte. I ladri sono entrati, previa effrazione, nel garage di un condominio di via Venezia ed hanno rubato due bici costose ed attrezzatura sportiva per un ammontare di 7.200 euro. La vittima del furto è un trentenne di Castegnero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Barbarano-Mossano.