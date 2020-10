Furti e tentati furti nel Basso Vicentino: probabilmente è sempre la stessa banda

Dopo la raffica di furti della scorsa settimana fra Nanto, Longare e Montegaldella altri due episodi si sono verificati ieri a Nanto e Noventa Vicentina.

Il primo a Nanto in un’abitazione di via XXV aprile fra le 16 e le 18, lasso di tempo nel quale i proprietari di casa sono usciti. Al loro ritorno era stata forzata una finestra ed era sparito un giubbotto con all’interno un portafogli (contenente soldi e documenti, ammanco da verificare).

Il secondo poco dopo a Noventa Vicentina in via Petrarca, dove si è verificato un tentato furto aggravato ad opera di 5 individui, avvistati in tempo da un vicino di casa che ha dato l’allarme. Il gruppo, avrebbe utilizzato un’automobile, una BMW, come avvenuto la scorsa settimana in Riviera Berica. Quattro degli individui erano travisati, mentre un quinto era a volto scoperto. Si sospetta che siano anche gli stessi che hanno effettuato il furto a Nanto poco prima.