Furti a Jesolo: trovati con 4 bancomat, borsa e soldi di turisti

Domenica 14 luglio u.s, personale del Commissariato P.S. di Jesolo ha conseguito un importante risultato per la prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno dei furti ai danni delle autovetture in sosta, che comporta spesso danni ai veicoli e forti preoccupazioni per i derubati: risultato, questo, che è frutto del potenziamento dei servizi di controllo del territorio in corrispondenza delle località del litorale, accentuato ulteriormente nei week end in considerazione del maggior afflusso turistico, come disposto dal Questore di Venezia.

In particolare, grazie a puntuali riscontri investigativi, gli agenti del Commissariato di Jesolo sono riusciti ad individuare gli occupanti di una Fiat Punto Evo di colore bianco quali soggetti coinvolti nella predetta attività illecita.

Nella tarda mattinata di ieri, gli equipaggi in servizio di controllo del territorio hanno effettuato un’attenta ricerca del veicolo indicato nei luoghi noti come maggiormente “a rischio furti” e, alle ore 14.30, una volante intercettava il mezzo, condotto da I. F. di 64 anni e con a bordo due donne (la moglie del conducente, C. G., di 59 anni, ed una terza conoscente, C. P., di 55 anni), procedendo quindi al suo controllo.

Nei frangenti del controllo balzava immediatamente all’occhio attento dei poliziotti il fulmineo tentativo, compiuto dalla moglie del conducente, di occultare “qualcosa”, che poi è risutato trattarsi di 4 carte bancomat, con relativi codici PIN, delle quali nessuno dei controllati forniva giustificazioni idonee a fondarne un possesso legittimo.

Approfondendo il controllo, gli agenti notavano che all’interno di una borsa da mare, sistemata tra i piedi della C.G., vi erano una seconda borsa da donna di colore bordeaux ed un borsello di colore nero. All’interno della borsa erano ancora presenti del denaro, i documenti e gli effetti personali riconducibili a una donna, mentre all’interno del borsello vi erano i soldi, il portafogli ed i documenti di un uomo. La sala operativa del Commissariato di Jesolo riusciva quindi a rintracciare telefonicamente il titolare del portafogli il quale, nella mattinata, dopo aver parcheggiato la sua auto, si era recato in spiaggia e non era assolutamente a conoscenza di essere stato vittima di un furto sul proprio veicolo in sosta. Lo stesso, assieme alla moglie, si presentava poco dopo in Commisasriato per sporgere denuncia e recuperare quanto gli era stato sottratto poco prima.

Gli accertamenti esperiti tramite la Banca Dati Interforze del Ministero dell’Interno permettevano di appurare che i 3 sottoposti a controllo annoverano numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio. Gli stessi sono stati indagati per l’ipotesi di ricettazione in concorso e, non essendo residenti nel comune di Jesolo, saranno segnalati per un provvedimento di foglio di via con divieto di ritorno nel predetto Comune.

La tempestività dell’azione di polizia ha consentito, inoltre, di evitare che i malfattori utilizzassero le carte di credito con i relativi codici per l’effettuazione di prelievi.