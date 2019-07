Furioso litigio per il resto, titolare e clienti minorenni si prendono per i capelli

Momenti di alta tensione sabato pomeriggio in viale Milano alle 16.30 circa. Urla, inseguimento, colluttazione con accapigliamento. A questo hanno assistito i passanti e gli automobilisti.

All’origine dell’episodio il litigio fra una coppia di minorenni entrambi 17enni provenienti dalla provincia di Padova, lei italiana e lui italiano di origini marocchine).

I due si erano recati al bar Gioia, all’angolo con via Firenze. Poco dopo aver consumato sono usciti e sono rientrati dopo qualche minuto nell’esercizio, pretendendo il resto, di quasi 50 euro, che riferivano di non aver avuto.

I titolari, due cinesi, sentendosi vittima di un tentativo di furto non hanno reagito bene. I toni si sono alzati e i quattro sono venuti alle mani in strada. Mentre le due donne si prendevano letteralmente per i capelli, urlando, i due uomini si spintonavano. Sul posto si è portata una volante della polizia, dopo che il confronto era continuato anche con un breve inseguimento da parte dei due cinesi molto arrabbiati.

I minorenni sono stati identificati ed ora si dovrà attendere se una delle due parti in causa o entrambe, sporgeranno querela.