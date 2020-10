Furiosa lite per il subaffitto: ventilatore in testa ad affittuario

Intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile ieri pomeriggio alle ore 15 in un’abitazione di viale Verona. I militari sono stati chiamati per una lite in corso fra un cittadino pachistano, affittuario di un appartamento e un cittadino senegalese, subaffittuario di una stanza. La lite è scoppiata per i ritardi nei pagamenti da parte di quest’ultimo. In un momento d’ira il senegalese, T.L. di 27 anni, ha lanciato un ventilatore in testa al pachistano, 25enne, il quale ha riportato 4 giorni di prognosi per lievi ferite al campo. Il primo è stato denunciato per lesioni