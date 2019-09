Furibonda lite familiare: denunciato vicentino

Un uomo di 54 anni residente in via Rossini a Vicenza è stato denunciato ieri dalla Polizia di Stato di Vicenza per resistenza a pubblico ufficiale dopo che gli agenti delle volanti, con due pattuglie, sono intervenuti nella sua abitazione alle 10.30.

In questura era arrivata la segnalazione di una violenta lite, con urla e botte, da un appartamento al quarto piano di una palazzina.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo intento a litigare con il padre di 77 anni. Entrambi presentavano degli arrossamenti al viso. I due si erano presi a schiaffi davanti a due donne, la moglie e la figlia del 77enne. La lite era scoppiata per futili motivi.

Gli agenti hanno avuto qualche difficoltà a fermare il 54enne che aveva dato in escandescenze e l’hanno bloccato ed ammanettato quando quest’ultimo minacciava di avvicinarsi agli armadi della cucina, probabilmente per afferrare un coltello. Dopo averlo portato in questura, l’uomo si è calmato. Durante il trasporto il suo atteggiamento era continuato. L’uomo, già in cura per problemi psichiatrici, soffre di una sindrome paranoide, tant’è che dopo essersi calmato ha iniziato a piangere chiedendo come stessero i suoi genitori.

E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed ora i genitori sono nella facoltà di denunciarlo a loro volta. Al momento dell’intervento hanno manifestato l’intenzione di farlo.