Furgone urta colonnina del gas: pompieri al lavoro

Alle 8 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Monsignore Filippi a Rosà per una fuga di gas causata dall’urto di un furgone contro una colonnina del gas a servizio delle scuole, durante una manovra di retromarcia. I pompieri arrivati da Bassano della Grappa con due automezzi, hanno prontamente tamponato la perdita dalle flange danneggiate e puntellato la struttura del ricovero dei contatori, rimasta danneggiata. La zona è stata delimitata fino all’arrivo dei tecnici della rete gas, che hanno chiuso a monte la fornitura per permettere la riparazione del danno. Sul posto anche gli operai del comune per la rimozione della soletta della struttura pericolante. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.