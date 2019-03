Furgone sul ciglio di un dirupo di 30 metri: salvato autista e mezzo

Questa mattina alle 8.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona dietro la chiesa di Santo Eusebio a Bassano del Grappa, lungo una strada sterrata per il recupero di un furgone in bilico sul ciglio della strada, in procinto di cadere in un dirupo di 30 metri pieno di rovi. L’autista, un impresario che stava effettuando dei lavori in zona, è uscito fuori strada nel tardo pomeriggio di ieri finendo con le ruote fuori strada e il pianale del mezzo per terra. Impossibile il recupero da parte del soccorso stradale per la strada troppo stretta e per il pericolo di una imminente caduta del mezzo. La squadra dei pompieri arrivata dal locale distaccamento, ha provveduto ad imbragare il Fiat Scudo con delle cinghie che sono state tirate con il tirfor ancorato a degli ulivi. La vettura è stata alzata con dei cuscini pneumatici per essere tirata in strada. Le operazioni di recupero del mezzo sono terminate dopo circa tre ore.