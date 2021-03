Furgone in fiamme in A4: pompieri al lavoro (FOTO)

Alle 6.30 circa di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano per l’incendio di un furgone cabinato: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Padova hanno spento l’incendio partito dall’interno che ha danneggiato gran parte di ricambi auto che trasportava. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.