Furgone centra un gregge sulla strada: 20 pecore morte

20 pecore morte e altrettante ferite in uno scontro con un furgone ieri mattina sulla strada statale del Grappa a Fonzaso. Il conducente del furgone, un 70enne di Santo Stefano non ha saputo spiegare la dinamica dello scontro: quello che è certo è che il gregge è stato investito dal mezzo sulla strada. Spetterà ai carabinieri della Compagnia di Feltre chiarire quanto accaduto. Sul posto anche un veterinario, che ha constatato i decessi. Gli animali in condizioni irrecuperabili sono stati poi soppressi. Poco meno di un mese fa a Feltre era accaduto un altro episodio simile quando un automobilista ubriaco centrò un gregge uccidendo 15 pecore.