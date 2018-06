Fuoristrada dopo aver abbattuto muretto: miracolato 49enne

Brutto incidente martedì pomeriggio poco dopo le 14, fortunatamente senza gravi conseguenze per F.F., uomo 49enne di Vicenza, alla guida dell’autovettura AUDI A6 stava percorrendo via Monte Summano a Zanè con direzione Piovene Rocchette. Giunto all’altezza del civico 50, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta e uscendo dalla sede stradale. Ha abbattuto un muretto di recinzione delle acque di scolo, per poi ribaltarsi e finire la corsa sopra la recinzione metallica di un’autofficina. Il conducente, unico presente nell’auto, ha riportato solo lievi lesioni.

Rilievo sinistro a cura di una pattuglia della polizia locale nordest vicentino.