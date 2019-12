FUORIPORTA – Tutti in pista a Cortina

Spettacoli, concerti, feste: il Capodanno è un momento di felicità condivisa, e condividerlo a Cortina d’Ampezzo è ancora più bello. Sarà la neve, la magia delle piste appena battute, l’acqua bollente delle saune in quota. Il Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina, Auronzo, Misurina e San Vito offre diverse proposte, tra rifugi gourmet, il Cenone di Capodanno e un’ampia proposta per trascorrere sulla neve i primi giorni dell’anno. Skipass is the new happiness!

IL SAPORE DELLE FESTE

Il piacere di ritrovarsi per un momento di relax in compagnia è un rito che non vale solo per le feste, ma che nel periodo natalizio assume certamente tutto un altro sapore. E che sapore! A Col Druscié l’appuntamento si rinnova ogni venerdì dalle 18.30 alle 20.00 con l’aperitivo di Masi Wine Bar, il primo nel suo genere sulle Dolomiti, dedicato a vini e cucina d’eccellenza. E mentre gli adulti sorseggiano un buon calice, anche grazie alle aperture serali della nuova cabinovia Tofana-Freccia nel Cielo (in funzione dal 23 dicembre), i più piccoli possono alzare lo sguardo al cielo e scoprire le meraviglie dell’Universo all’Osservatorio astronomico “Helmut Ullrich”. E se dopo l’aperitivo è ancora presto per scendere, gli chef di Masi Wine Bar sono pronti a deliziare i palati con aromi e profumi della tradizione nelle ormai consolidate cene del venerdì, accompagnate da eccellenti combinazioni di vini delle Cantine Masi. Sempre a Col Druscié, ogni venerdì, si rinnova l’appuntamento con le Astrocene del Ristorante Col Druscié 1778, per gustare i piatti della cucina di montagna e osservare il cielo accompagnati dalle guide dell’Associazione Astronomica Cortina Stelle. (Per informazioni: 340 7967039)

PRIMA NEVE? PRIMA VOLTA

Per un Natale all’insegna delle prime volte sulla neve, nella ski area Tofana – Pocol c’è la seggiovia Baby e la pista di Kristian, inaugurata dal grande campione ampezzano Ghedina, facilmente accessibile grazie al pratico e moderno tapis roulant. Il Play Park Cortina Kids, poi, permette ai bambini di divertirsi con pupazzi colorati, tunnel di neve, piccoli salti per il freestyle.

E sulle piste di Socrepes, ai piedi della seggiovia Gilardon Roncato, il nuovo chalet Tofane, curato e gestito dalla regia dello chef Graziano Prest, propone una raffinata cucina accompagnata dagli abbinamenti consigliati dal sommelier Kristian Casanova.