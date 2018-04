FUORIPORTA – Terme di Merano: la salute che viene dall’acqua

Con una media giornaliera di 1.115 ospiti e un totale di 407.082 visitatori, le Terme Merano hanno erogato nel corso del 2017 oltre 18.800 inalazioni termali. Il bilancio, sempre molto positivo, mette in luce come l’area medica, insieme a quella del benessere e del fitness, sia di fondamentale importanza per le Terme Merano.

Con questi numeri Terme Merano si conferma destinazione di richiamo per l’intera località, un centro di competenza sempre più accurato, consolidato da una costante attività di ricerca scientifica di interesse internazionale.

Inalazioni contro le riniti allergiche

L’arrivo della primavera purtroppo coincide per qualcuno con l’inizio delle riniti allergiche. Naso chiuso, starnuti, occhi arrossati, ma anche mal di testa, difficoltà di concentrazione e sonnolenza, a causa dei farmaci, spesso cortisonici e antistaminici, che si è costretti ad assumere. È in questi casi che l’acqua termale di Terme Merano può rivelarsi un ottimo aiuto. Un recente studio, voluto dal Gruppo di coordinamento medico-scientifico di Terme Merano, ha infatti confermato l’efficacia delle inalazioni sulle riniti allergiche. Le inalazioni termali hanno un effetto comparabile al trattamento con lo spray cortisonico, ma a differenza di quest’ultimo, non hanno evidenziato alcun effetto collaterale e sarebbero anzi ben tollerate dal paziente.

Bagni e idromassaggi con l’acqua termale

I vantaggi dell’acqua termale di Terme Merano non riguardano solo le riniti allergiche. L’acqua termale è particolarmente indicata anche in caso di affezioni croniche delle vie respiratorie mediante inalazioni, a getto di vapore, aerosol o doccia nasale micronizzata. A parte l’ultima, queste cure sono convenzionate con il servizio sanitario nazionale e possono essere prescritte dal proprio medico di medicina generale, pediatra o da un medico specialista. Grazie alla convenzione si accede alle cure pagando semplicemente un ticket.

L’acqua è indicata anche in caso di disturbi reumatici, articolari e circolatori, e in questo caso la terapia prevede bagni e idromassaggi termali in vasca singola. Queste terapie non sono convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

Per accedere alle cure è sempre necessario il nulla osta del direttore sanitario delle Terme Merano.

L’acqua preziosa e curativa di Terme Merano

L’acqua termale di Terme Merano proviene da Monte San Vigilio a Lana, dove abbonda il granito che arricchisce l’acqua piovana, all’interno della montagna, con radon, fluoro e metalli rari. L’acqua è raccolta in una galleria lunga 1.200 metri, a un’altitudine tra 1.503 e 1.483 metri s.l.m. e da lì è poi convogliata a Terme Merano.

L’acqua termale, utilizzata dal 1966 e controllata clinicamente, ha effetti curativi certificati, tra cui la sua azione sedativa e analgesica sul sistema nervoso centrale e periferico, la proprietà vasodilatatrice periferica, il rafforzamento del sistema immunitario delle vie respiratorie e un’azione antiallergica e antinfiammatoria delle vie aeree.

La ricerca scientifica continua

L’attività scientifica di Terme Merano continua a destare interesse in campo internazionale. Recentemente è stata la Società Polacca di Otorinolaringoiatria ad interessarsi agli effetti positivi dell’acqua termale sulle malattie croniche e allergiche delle vie respiratorie, decidendo di pubblicare i risultati degli studi meranesi.

Una ricerca mirata ha permesso inoltre di appurare che entrambi gli studi meranesi figurano tra le pubblicazioni di maggiore rilevanza internazionale in questa branca della medicina. Per questo il Gruppo di coordinamento medico-scientifico ha riaffermato la volontà di proseguire l’attività di ricerca scientifica sugli effetti dell’acqua termale e, al contempo, rafforzare il ruolo di Terme Merano come centro di competenza per la salute e il benessere.

Il Gruppo di coordinamento medico-scientifico di Terme Merano è composto da illustri personalità nel campo della medicina, tra cui naturalmente il dottor Salvatore Lo Cunsolo, direttore sanitario di Terme Merano.