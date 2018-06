FUORIPORTA – Scene di paglia, Festival dei casoni e delle acque

Continua fino a domenica la programmazione di Scene di paglia, Festival dei casoni e delle acque, che sta portando ogni giorno in scena, negli spazi più suggestivi delle campagne venete, raffinati spettacoli e concerti. Undici spettacoli in otto suggestivi spazi, tra terra e acqua, in sei comuni della Saccisica. Scene di Paglia ha portato in questi anni in undici comuni della provincia di Padova, tra Saccisica e Conselvano, e in un due della provincia di Venezia, decine di spettacoli dal vivo, molti dei quali di rilievo nazionale e internazionale, prime assolute, anteprime, progetti speciali, percorsi didattici, laboratori, mostre, proponendosi al territorio come occasione per fare rete – non solo sul piano culturale – e facendo crescere un pubblico attento e appassionato alle espressioni più avanzate delle arti performative. Sabato, alle Scuderie La Gardesana di Sant’Angelo, normalmente non aperte al pubblico, il concerto Creature Selvagge, de La Stanza di Greta, Premio Tenco 2017. Domenica, a chiudere la decima edizione, un altro doppio appuntamento, ai Casoni de La fogolana di Codevigo: nel pomeriggio il Burattinaio di Banfield di Sergio Mercuri, attore argentino acclamato nei maggiori festival internazionali che ha viaggiato con i suoi straordinari pupazzi in tutta l’America Latina e in Europa. A seguire il concerto Volverse di Rosa Brunello.