FUORIPORTA – Primo weekend di escursioni storiche e concerti sul Massiccio del Grappa

Ssabato 21 e domenica 22 luglio, la musica abbraccerà la storia sul Grappa, con le prime due escursioni storiche a piedi e concerti della rassegna, rispettivamente di musica classica e jazz (in collaborazione con Operaestate Festival Veneto e Veneto Jazz) in due affascinanti località del Massiccio. L’accesso alle escursioni è gratuito, previa prenotazione obbligatoria, ai concerti è previsto un biglietto di 5€ da acquistare presso la biglietteria di Operaestate o direttamente sul luogo dell’evento.

Sabato 21 Luglio 2018

▪️Ore 14:00 – Escursione guidata “Il Monte Asolone – La cima contesa” con la partecipazione straordinaria dello storico Paolo Volpato

▪️Ore 18:00 – Località Cibara – Introduzione storica a cura di Paolo Volpato

▪️Ore 18:20 – Località Cibara – Inizio concerto – Trio Veneto esegue Schubert, Brahms

Domenica 22 Luglio 2018

▪️Ore 14:00 – Escursione guidata “La terra degli Arditi e il Col della Berretta”

▪️Ore 18:00 – Col Moschin – Introduzione storica a cura del Col. Gianni Bellò

▪️Ore 18:30 – Col Moschin – Inizio concerto – Ghost Horse, Sestetto Jazz

Per assistere ai concerti, raggiungibili con passeggiate di una ventina di minuti a piedi su mulattiere di montagna, non sono previste sedie ma morbidi prati su cui sedersi. In caso di maltempo, le escursioni potrebbero essere annullate, mentre i concerti verranno trasferiti nella chiesa di San Giovanni ai Colli Alti.