FUORIPORTA – È Primavera al Castello

Shopping, divertimento, cultura e gastronomia sono protagonisti oggi e domani al Castello di Roncade, in provincia di Treviso, per la nuova edizione di Primavera in Castello, la manifestazione che raccoglie oltre 100 espositori, con le loro novità in tema di abbigliamento, bigiotteria artistica e artigianato di alto livello.

L’evento non si limita alla sola mostra mercato, ma offre diverse possibilità di svago, come il racconto di un viaggio in Ape Piaggio in Sud America, le esposizioni di opere, tra cui stampe su acciaio di Barbara Pigazzi, e lezioni di comportamentistica animale, tenute dalla dottoressa Silvia Marangoni.

Domenica è inoltre il giorno dedicato ai bambini, con una serie di iniziative pensate per quelli da 3 a 6 anni e con il programma educativo “Castello in Gioco”, riservato a quelli dai 6 a i 13 anni, nel corso del quale sono previste attività di disegno, creazione di oggetti artigianali e percorsi di conoscenza della natura.

Ovviamente ampio lo spazio dedicato alla enogastronomia, con le postazioni allestite per assaporare le varie proposte di piatti a base dei presidi Slow Food e la degustazione dei vini di varie annate prodotti al Castello dai Baroni Ciani Bassetti, attuali proprietari del Castello.

Le due giornate sono quindi anche occasione per visitare e ammirare la dimora del ‘500 dalle tipiche caratteristiche delle ville venete pre palladiane, con la peculiarità di essere l’unica cinta da mura con torri, che richiamano le fortificazioni medioevali.