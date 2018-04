FUORIPORTA – Jazz al Caffé Pedrocchi con Claudio Filippini Trio

Giovedì 19 aprile il Caffè Pedrocchi ospiterà un nuovo concerto della rassegna musicale a cadenza mensile Jazz@CaffèPedrocchi. Protagonista di questo appuntamento primaverile sarà il trio del pianista Claudio Filippini, con Luca Bulgarelli al contrabbasso e Marcello Di Leonardo alla batteria. Come tutti gli appuntamenti della rassegna, il concerto di Filippini inizierà alle ore 21:30 e sarà a ingresso libero, con possibilità di cenare dalle ore 20 o anche di prenotare tavoli solo per il concerto.

Jazz@CaffèPedrocchi è organizzato dall’Associazione Culturale Miles, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, il Caffè Pedrocchi e con il sostegno del main sponsor Lexus Padova – Giuriatti Futuro.

Il trio di Claudio Filippini è una formazione dal notevole affiatamento, attiva sin dal 2004, con una ritmica scintillante al servizio di uno dei giovani pianisti più personali del jazz italiano. Il gruppo si riallaccia esplicitamente ai classici del jazz, trasportandoli in un progetto musicale sapientemente strutturato che sfocia anche in sonorità moderne, e si distingue per un sound ricco di sfumature e suggestioni. Gli arrangiamenti di Filippini mettono in risalto sia la straordinaria armonia tra i musicisti oltre che la loro padronanza dei singoli strumenti. L’eleganza e la varietà del repertorio proposto, oltre al sofisticato tocco pianistico di Filippini, pongono il trio in una dimensione musicale fuori dal tempo.

Giovedì 19 aprile

Padova, Caffè Pedrocchi, ore 21:30

Claudio Filippini Trio

Claudio Filippini (pianoforte),

Luca Bulgarelli (contrabbasso), Marcello Di Leonardo (batteria)

Informazioni:

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

tel.: 347 7580904

e-mail: segreteria@padovajazz.com

web: www.padovajazz.com

Caffè Pedrocchi: via VIII Febbraio 15, 35122 Padova (PD)

web: www.caffepedrocchi.it

Cena ore 20:00

Concerto ore 21:30

Ingresso libero

con possibilità di prenotazione tavolo anche solo per il concerto: tel.: 049 8781231

email: prenotazioni@caffepedrocchi.it

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi