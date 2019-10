FUORIPORTA – In Val D’Ega si pensa già al Natale

Non bisogna spingersi troppo lontano per ritrovare l’atmosfera incantata di un Avvento capace di incarnare l’immaginario fanciullesco fatto di neve, cristalli, luci colorate e profumi dolci. A soli 20 minuti da Bolzano, la Val D’Ega mette infatti in scena una nuova versione del leggendario Mercatino di Natale al Lago di Carezza, dove presepi a grandezza naturale, lanterne illuminate, sculture di ghiaccio e piccole bancarelle sono attraversate dall’essenza del vin brulé e dei prodotti della tradizione locale.

Tutti i weekend dal 30 novembre al 22 dicembre 2019 diventano un’occasione unica per intraprendere un viaggio nella fantasia incorniciato dal Latemar e dal Catinaccio, eccezionale fondale di uno spettacolo incantevole, da scoprire con una passeggiata attorno allo specchio d’acqua che imprigiona l’arcobaleno, su un sentiero rischiarato da suggestivi motivi natalizi che si trasformano in indicazioni luminose per raggiungere grandi stufe e casette di legno, seguendo l’aroma dei biscotti appena sfornati che rende l’esperienza ancora più emozionante.

È il sogno di un inverno altoatesino che si materializza e si rinnova puntualmente ogni anno, portando con sé un carico di leggende, tradizioni, antichi costumi e musica. Per immergersi completamente in questo mondo dai tratti irreali, è possibile approfittare dell’offerta Magica Atmosfera sul Lago di Carezza, che include nel prezzo base di 53 euro a persona, due pernottamenti, un’escursione guidata attorno al lago con le lanterne, vin brulé o succo di mela e una tazza “Magie Natalizie di Carezza”.