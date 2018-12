FUORIPORTA – Il mercatino di Natale sul lago di Carezza

A soli 20 minuti dal famoso mercatino invernale di Bolzano, l’incanto della Val D’Ega (BZ) prende forma sulla scia luminosa delle festività, disegnando un’ideale traiettoria che conduce nel cuore del cuore delle Dolomiti, ancora più caldo per via dell’atmosfera di uno dei periodi più attesi dell’anno.

Direttamente sulle sponde del famoso Lago di Carezza, specchio d’acqua che riflette il fascino del Patrimonio dell’Umanità UNESCO, i visitatori troveranno un nuovo piccolo mercatino per celebrare leMagie Natalizie: casette di legno che sembrano grandi lanterne, prodotti tipici e artigianali altoatesini, sculture di ghiaccio e neve che rievocano le leggende dolomitiche, un presepe a grandezza d’uomo e varie stufe a legna per riscaldarsi rendono il percorso intorno al lago un’esperienza unica da provare in coppia o in famiglia, almeno una volta nella vita.

Nei weekend tra l’1 e il 23 dicembre 2018, dalle 10.00 alle 20.00, gli avventori potranno immergersi in un favoloso mondo nella sua veste più fantastica e irreale, eppure in grado di offrire una panoramica su tradizioni e usi antichi, con l’accompagnamento di musica e profumi, imprescindibili per un’atmosfera natalizia che si rispetti. L’itinerario sulle sponde del lago verrà liberato dalla neve e illuminato, per consentire una tranquilla passeggiata nella natura incontaminata.