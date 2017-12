FUORIPORTA – Golf sulle cime tra la neve

Palline colorate a ritmo di musica volano su distese innevate, provando ad andare a segno. Le partite di golf più originali si giocano tra le Dolomiti (Patrimonio Mondiale UNESCO), nell’area vacanze Alpe di Siusi – Seiser Alm, dove il 28 gennaio 2018 torna il Torneo invernale di golf, quest’anno alla 10ma edizione. I giocatori si dispongono sul campo ricoperto di neve, destreggiandosi su sci e snowboard tra le buche sullo sfondo delle linee rocciose dello Sciliar e del Catinaccio. Uno spettacolo non solo per chi partecipa alla competizione, ma anche per i visitatori, che si divertono ad osservare i golfisti nel tentativo di fare buca con le palline multicolore sui bianchissimi fairways. Le buche del campo innevato sono 9 ed hanno una lunghezza tra i 61 e i 150 metri, sono ricavate dalla stazione a monte della cabinovia Alpe di Siusi, passando per l’impianto Laurin, poi al Panorama, fino ad arrivare al putting green del Plaza, dove i partecipanti si divertono tra ottimo cibo locale e buona musica.