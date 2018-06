FUORIPORTA – Ferrara in Fiaba per grandi e piccini

I sogni dei bambini sono desideri che diventano realtà con Ferrara in Fiaba, un grande evento che da oggi a domenica trasforma il centro storico estense nel regno dell’incanto. I piccoli con le loro famiglie saranno trasportati in un percorso interattivo negli spazi del Castello Estense, dove ad attenderli ci saranno principesse, principi, fate, sirene, animali magici e i personaggi delle più belle fiabe. Un itinerario della durata di 90 minuti, un viaggio nel mondo delle fiabe, tra spettacoli e laboratori. Tantissime sono le attività previste dalla manifestazione che renderà protagonisti grandi e piccoli, tra giochi a tema, spettacoli fiabeschi, cene con le principesse ed eventi coinvolgenti. Per immergersi nelle emozioni di Ferrara in Fiaba, approfittando di una vacanza nella bellissima città con il centro storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO, con il Consorzio Visit Ferrara, che unisce oltre 90 operatori turistici di tutta la Provincia ferrarese, ci sono vantaggi e tariffe speciali per il soggiorno.