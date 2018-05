FUORIPORTA – Degustare con lentezza

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FA-CEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Un vino non è né una bottiglia né un calice ma il prodotto del lavoro di una vigna che contiene al suo interno tutto il senso e gli aromi del terroir in cui nasce e cresce. Degustare un frutto della passione di Monte delle Vigne, cantina di Ozzano Taro (PR), significa assaporare l’aroma di una filosofia di vita incentrata sul concetto di biologico e viaggiare idealmente lungo i sentieri di un contesto ambientale disteso tra il Parco Regionale Boschi di Carrega e il Parco Fluviale del Taro, che l’azienda stessa mira da tempo a promuovere e salvaguardare con iniziative rivolte a un pubblico che ama il vino ma anche i colori e profumi dell’ecosistema che esso incarna.

Con il Biotrekking a Monte delle Vigne, l’idea prende forma e sostanza, diventando una breve ma concreta passeggiata naturalistica adatta a tutti, immersi nelle sfumature della primavera, con merenda finale a base di Lambrusco della cantina di Ozzano Taro e rosetta col salame.

Affidati alle parole e alla conoscenza del Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica Emanuele Fior, i partecipanti si incammineranno lungo comode vie tra campi e boschi di collina per scoprire, toccare, annusare la natura in tutte le sue forme, osservando ambienti, piccoli uccelli, mammiferi e insetti, fiori, frutti e bacche dalle mille sfumature, per giungere infine a degustare vini e preziosi prodotti del territorio alla Cantina di Monte delle Vigne.