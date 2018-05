FUORIPORTA – Correre al chiaro di luna? Stasera a Jesolo!

Stasera si corre a Jesolo la 8° Jesolo Moonlight Half Marathon, la mezza maratona internazionale che, assieme alla gara sorella Jesolo 10K, richiamerà oltre 6mila sportivi da tutta Italia e da diversi paesi del mondo. La manifestazione, organizzata dal Venicemarathon Club in collaborazione con la Città di Jesolo ha un nuovo tracciato scorrevole e pianeggiante: non sarà più una gara in linea, bensì un anello di 21 chilometri con partenza e arrivo nello stesso punto, nell’’area di Piazza Milano, facilmente raggiungibile in auto e dotata di molti parcheggi e dove sorgerà il Moonlight Village.

Il tracciato

Il nuovo tracciato, misurato e certificato da Fidal-Iaaf, offrirà scenari molto suggestivi con un’’alternanza di aspetti naturalistici diversi tra loro come il mare, il fiume e la pineta. Emozionante sarà il tratto che costeggia il Lungomare, le spiagge, la melodia del mare, il bagliore della luna piena e la musica di sottofondo delle band musicali e dei chioschi sulla sabbia, e poi gli ultimi chilometri dove le luci, la musica della vita notturna di Jesolo e il consueto calore del pubblico accoglieranno i finishers. Non ultimo, la grande festa del dopo gara dedicata ad atleti e accompagnatori, il Moonlight Beach Party, che quest’’anno sarà ospite del Chiosco Milano e del Chiosco Skipper (sulla spiaggia retrostante Piazza Milano) a partire dalle 22.

La partenza

La partenza della Jesolo Moonlight 10K è prevista per le 19 da Piazza Milano e quella della Jesolo Moonlight Half Marahon alle 19.30 sempre da Piazza Milano. Sarà possibile seguire la diretta streaming della gara a partire dalle ore 19.30 e online sul sito ufficiale.